Doğu'da buzlanma uyarısı

VAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde buzlanma bekleniyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus beklenen bölgede hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak.

Bölgede gerçekleşen en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Van'da 8, Bitlis'te 16, Hakkari ve Muş'ta 12 derecede ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek hava sıcaklığı Van'da 2, sıfırın altında olmak üzere Bitlis'te 3, Muş'ta 2 ve Hakkari'de 12 derece olacak.



Van Gölü'nde hava parçalı bulutlu olacak, rüzgar batı ve kuzey batıdan 2-4 kuvvetinde esecek.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de buzlanma beklendiği aktarılarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.







