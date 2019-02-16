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Doğu'da belediyelerin soğuk ve karla zorlu mücadelesi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, belediyelerin bütçelerini de olumsuz etkiliyor- Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy:- "Bu iklim şartlarında, bu coğrafyada, bu rakımda ve bu soğuklarda, belediye hizmetlerini vatandaşın ayağına götürmek, onları mutlu etmek çok zor ve bunun da bir bedeli var. Bu tür bölgelerde çalışan belediyelerin bu hizmetleri verirken büyük masrafları oluyor"

16 Şubat 2019 Cumartesi 12:51
Doğu'da belediyelerin soğuk ve karla zorlu mücadelesi

KARS (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, belediyelerin bütçelerine de olumsuz yansıyor.

Türkiye'nin doğusundaki en yüksek yerleşim yerlerinden ve en çok kar alan 2 bin 200 rakımlı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, uzun ve çetin süren kış şartları, belediye bütçesini ve personelini zorluyor.

Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sarıkamış'ın, Türkiye'nin en soğuk ve iklim şartlarının en zor yaşanan yerleri arasında bulunduğunu söyledi.

Bu sene aşırı kar yağışı ve soğuk olduğunu, karla mücadelenin zor geçtiğini belirten Toksoy, "Belediye ekiplerimiz eksi 40 dereceye varan soğuklarda 2 bin 200 rakımda, 6 ay boyunca yağan kar nedeniyle müthiş çalışma yapıyor. Cadde ve sokaklarda karları temizliyoruz. Bunun yanında oluşan buzları, kepçe ve greyderlerle temizleyip kamyonlarla şehir dışına atıyoruz." dedi.

- İçme suyu ve arıtma tesislerinin donmaması için kömür yakılıyor

Toksoy, kış mevsimi süresince kömür, akaryakıt, makine ve personel giderlerinin bir hayli yüksek olduğunu anlatarak, "Aşırı soğuklarda kanalizasyon ve su şebekesinde meydana gelen arızalar nedeniyle belediyemize bağlı Fen İşleri Müdürlüğü, garaj, itfaiye ve zabıta ekipleri, ustalarımızla gece gündüz demeden vatandaşlarımıza hizmeti aksatmamak için çalışıyor. Bu aşırı soğuklarda içme suyu, arıtma ve atıksu arıtma tesislerinin donmaması için yılda yaklaşık 300 ton kömür yakıyoruz." diye konuştu.

Gece gündüz demeden aralıksız olarak sıfırın altında 30-40 derecede çalışmalarını yürüttüklerini vurgulayan Toksoy, şunları kaydetti:

"Bu iklim şartlarında, bu coğrafyada, bu rakımda ve bu soğuklarda belediye hizmetlerini vatandaşın ayağına götürmek, onları mutlu etmek çok zor ve bunun da bir bedeli var. Bu tür bölgelerde çalışan belediyelerin bu hizmetleri verirken büyük masrafları oluyor. 6 ay boyunca karla mücadelede yaklaşık 1,5 milyon lira akaryakıt giderimiz, personel masrafıyla yılda 3 milyon lira gibi ek bedel belediyemize yük biniyor. Bu sene faaliyete soktuğumuz yeni kanalizasyon ve içime suyu şebekesinde vatandaşlarımıza sorun yaşatmadık. İçilebilir suyu vatandaşımızın hizmetine sunduk ve onların büyük memnuniyeti var. Bu anlamda fedakar personelimi canı gönülden tebrik ediyorum."

Sarıkamış Belediyesi, karla mücadelede 6 ay boyunca 5 kamyon, 5 iş makinesi ve 50 kişilik ekiple hizmet veriyor.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 12:51
  1. Doğu Anadolu Bölgesi
  2. Göksal Toksoy
  3. kış
  4. Sarıkamış
  5. Sarıkamış Belediye Başkanı

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