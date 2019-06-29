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Doğu'da 5 ilde yağış bekleniyor

Erzurum, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak

29 Haziran 2019 Cumartesi 10:40
Doğu'da 5 ilde yağış bekleniyor

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Açıklamada, yağışların Erzurum, Kars ve Ardahan'da yerel kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 9, Ardahan'da 12, Ağrı'da 13, Erzurum'da 14, Erzincan'da 16 ve Iğdır'da 20 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların da Iğdır'da 36, Erzincan'da 32, Ağrı'da 28, Kars'ta 25, Erzurum'da 24 ve Ardahan'da 22 derece olması öngörülüyor.

Yağışların Erzurum, Kars ve Ardahan'da etkili olması beklendiğinden ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 10:40
  1. Ağrı
  2. Ardahan
  3. Doğu'da 5 ilde sağanak yağış
  4. Erzincan
  5. Erzurum
  6. ığdır
  7. Kars
  8. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü

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