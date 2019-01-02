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Doğu'da 288 köy ve mahalle ile ulaşım sağlanamıyor

Kar ve tipi nedeniyle Erzurum, Erzincan, Tunceli, Ağrı, Iğdır ve Kars'ta 288 mahalle ve köy yolu ulaşıma kapandı

02 Ocak 2019 Çarşamba 11:50
Doğu'da 288 köy ve mahalle ile ulaşım sağlanamıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 6 ildeki 288 mahalle ve köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da bir süredir aralıklarla devam eden kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 73 mahalle yolunun ulaşıma kapandığı kentte, bazı ev ve iş yerlerinin çatısında buz sarkıtları oluştu, süs havuzları ise buz tuttu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kent merkezinde kalınlığı 29 santimetreye ulaşan karı temizlemek ve kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

- Erzincan

Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 71 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçelerden Çayırlı'da 5, İliç'de 20, Kemah'ta 6, Kemaliye'de 12, Otlukbeli'de 3, Refahiye'de 15 ve Tercan'da 10 olmak üzere toplam 71 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Çalışmaların 14 ekip, 9 greyder, 4 bıçaklı kamyon, 8 kepçe ve kar makineleri ile söz konusu yolları açmak için sürdürüldüğü bildirildi.

- Tunceli

Tunceli'de de kar yağışı yüzünden 119 köy ile ulaşım sağlanamazken yolların açılması için İl Özel İdaresine bağlı 7 ekip tarafından çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Enerji nakil hatlarında oluşan arıza nedeniyle 38 köye elektrik verilmiyor.

- Ağrı

Ağrı'da dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Güne beyaz örtüyle uyanan vatandaşlar, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı.

Ağrı İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, kar yağışı ve tipi nedeniyle halen 1 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi.

Yağışın devam ettiği aktarılan açıklamada, kapalı köy yolunun yanı sıra ulaşıma açık yollarda da temizleme ve tuzlama çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü ifade edildi.

Karayolları 123. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada ise sorumluluk alanındaki yolların trafiğe açık olduğu ancak yağış nedeniyle ekiplerin temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

- Kars

Kars'ta, kar yağışının ardından etkili olan tipi nedeniyle 3 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kentte dün etkili olan kar, yerini soğuk hava ve tipiye bıraktı. Soğuk hava nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarını battaniye ve halılara örttü. Bina çatılarında buz sarkıtları oluşurken camlar da buz tuttu.

Tipinin etkili olması nedeniyle merkeze bağlı 2, Arpaçay ilçesinde de 1 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarının trafiğe açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

- Iğdır

Iğdır'da da kar yağışı sebebiyle 21 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bu yolların açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince başlatılan çalışmalar devam ediyor.

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Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 11:50
  1. Iğdır
  2. Tunceli
  3. Kars
  4. Erzincan
  5. Ağrı
  6. Erzurum
  7. Kapalı yol
  8. kar yağışı
  9. KÖY
  10. mahalle

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