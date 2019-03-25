Doğuda 167 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 167 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari’de etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Van’da 14, Bitlis’te 99, Muş’ta 10 ve Hakkari’de ise 44 olmak üzere toplam 167 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere il özel idaresi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.