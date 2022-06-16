Doğucan Hasoplat kimdir yaşı kaç nereli? Doğucan Hasoplat hangi mevki oyuncusu nerede hangi takımda oynadı?

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Doğucan Hasoplat transferini açıkladı! Abdullah Avcı, yeni sezonda yeni oyuncularla yola devam etmek için bomba transferlere imza atmaya hazırlanıyor. Bordo mavili takım, Doğucan Hasoplat kadrosuna katmak için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi. Peki Doğucan Hasoplat kimdir? Doğucan Hasoplat nereli kaç yaşında? Doğucan Hasoplat hangi takımlarda oynadı? Doğucan Hasoplat futbol kariyeri nedir? Doğucan Hasoplat hangi mevki oyuncusu? İşte Doğucan Hasoplat biyografisi.

Doğucan Hasoplat kimdir?

Doğucan Haspolat, 11 Şubat 2000 tarihinde Rotterdam, Hollanda'da doğdu. Kasımpaşa takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Türk asıllı Hollandalı futbolcudur.

Doğucan Hasoplat kulüp kariyeri

Haspolat, Excelsior altyapısında yetişti. İlk profesyonel maçına 27 Ağustos 2016 tarihinde Eredivisie'de Feyenoord'a karşı çıkarken 70. dakikada Kevin Vermeulen'in yerine oyuna dâhil oldu ve Eredevisie'de 2000 doğumlu olarak forma giyen ilk futbolcu oldu. 13 Ocak 2020 tarihinde Kasımpaşa ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Takımı adına ilk maçına 19 Ocak 2020 tarihinde Süper Lig'de 6-0 yenildikleri Trabzonspor karşısında çıktı.