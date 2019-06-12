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Doğubayazıt’ta doğalgaz çalışmaları yeniden başladı

2018 yılında başlayan Doğubayazıt halkı tarafından ilgi ve sevinç ile karşılanan Doğalgaz çalışmaları Doğubayazıt ilçesinde 2019 yılı itibarıyla Aksa Doğalgaz A.

12 Haziran 2019 Çarşamba 11:09
Doğubayazıt’ta doğalgaz çalışmaları yeniden başladı

2018 yılında başlayan Doğubayazıt halkı tarafından ilgi ve sevinç ile karşılanan Doğalgaz çalışmaları Doğubayazıt ilçesinde 2019 yılı itibarıyla Aksa Doğalgaz A.Ş kazı çalışmalarına yeniden başladı.


Aksa Doğalgaz A.Ş. tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Doğubayazıt halkı, doğalgazın insanın yaşam kalitesine kattığı konforu yaşayarak benimsemiştir. Bu sayede de ilçemizde doğalgaz aboneliğine yoğun bir ilgi ve talep söz konusudur. Her şeyden önce aile bütçesini zorlamadan ekonomik bir rahatlama sağlar. Yaşam kalitesini temsil eder, konforlu bir rahatlama sağlar.


Çevreye duyarlı, doğa dostu bir ısınma şeklidir.


Avantajlar sunan bu ısınma sistemine duyarsız kalmayan Doğubayazıt halkımız her şeyin en iyisini hak ediyor.


Doğubayazıt halkımıza ilgilerinden dolayı Aksa Ağrı Doğalgaz Dağıtım A.Ş olarak teşekkür ediyoruz ve halkımızın daha konforlu, ekonomik, sağlıklı yaşaması içinse hizmetlerimiz devam edecektir” denildi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 11:09
  1. doğa

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