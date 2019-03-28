Doğubayazıt’ta 3 kişi tutuklandı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Sarıbıyık köyünde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 3 kişi tutuklandı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca; 16 Ocak 2019 tarihinde Doğubayazıt ilçesi, Sarıbıyık köyünde öldürülen şahsın olayı ile ilgili düzenlenen operasyon neticesinde gözaltına alınan 7 şahıstan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilmiş olup, 4 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. Ayrıca İl Jandarma Komutanlığımızca; Doğubayazıt ilçesi Bardaklı köyünde kasten adam öldürme, 6136 sayılı kanuna muhalefet, silahla tehdit, basit yaralama ve 4733 sayılı kanuna muhalefet suçları olmak üzere 8 ayrı suçtan aranan bir şahıs düzenlenen operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.