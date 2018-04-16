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Doğu ve Güneydoğu’ya yardım

İHH İnsani Yardım Vakfı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayan 6 bin 250 kişiye gıda, 200 aileye giyim yardımında bulundu. İHH, bölgede ayrıca 30 bin adet üniversiteye hazırlık kitabı dağıtımı gerçekleştirdi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 18:53
Doğu ve Güneydoğu’ya yardım

İHH İnsani Yardım Vakfı, nerede olursa olsun sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış; savaş, doğal afet gibi sebeplerle mağdur olmuş, zulme uğramış insanlara insani yardım ulaştırmaya devam ediyor. İHH, yurt dışı yardımlarının yanı sıra yurt içindeki mağdurlara da hayırseverlerin yardımlarını ulaştırıyor. Bu kapsamda İHH; Hakkari, Şırnak, Siirt, Batman, Van, Ağrı, Bitlis, Muş, Bingöl ve Elazığ’da 3 ayrı kalemde yardım dağıttı.

10 ayrı ilde dağıtılan bin 250 gıda paketinden 6 bin 250 kişi istifade etti. Kıyafet ve ayakkabı dağıtımlarından ise 200 aile faydalandı. Yapılan yardımlar kapsamında üniversiteye hazırlanan öğrenciler de unutulmayarak Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte 30 bin 100 adet üniversiteye hazırlık kitabı dağıtıldı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanında yardım faaliyetleri yürütmeye devam edecek.

 

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 18:53
  1. Şırnak
  2. Batman
  3. Van
  4. Siirt
  5. Muş
  6. Hakkari
  7. Elazığ
  8. Bitlis
  9. Bingöl
  10. Ağrı
  11. İHH

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