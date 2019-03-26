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Doğu ve Güneydoğulu iş adamlarından Deniz Köken’e Destek

Cumhur İttifakı Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, Rami Bir Nefes Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen kahvaltı programında Doğu ve Güneydoğulu iş adamlarıyla bir araya geldi.

26 Mart 2019 Salı 12:48
Doğu ve Güneydoğulu iş adamlarından Deniz Köken’e Destek

Cumhur İttifakı Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, Rami Bir Nefes Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen kahvaltı programında Doğu ve Güneydoğulu iş adamlarıyla bir araya geldi.


Etkinlikte yaptığı konuşmada ilçede gerçekleştireceği projelerinden bahseden AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, iş adamlarının taleplerini dinledi.



Rami Kuru Gıda Toptancıları Zemin Altı Otoparkı müjdesi


Bölgenin ulaşım ve otopark sorunlarına değinen Köken, yapacakları otopark projeleriyle her noktanın bir çözüm noktası olacağını söyledi. Rami Kuru Gıda Hali’nin taşınacağı ve bölgede altında otopark da bulunan bir Millet Bahçesi yapılacağı müjdesini veren Köken,“Rami Kuru Gıda Toptancıları Zemin Altı Otoparkı’yla inşallah her nokta bir çözüm noktası haline gelecek. Bu otoparkın üzerine de bir Millet Bahçesi yapacağız. Ayrıca Türkiye’nin en büyük kütüphanesi Rami Kışlası yerine yapılıyor. Rami’de yapacağımız mutlu kafe projemiz, hanımlar için lokal ve kreş projemiz de bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlandı. Ramililerin en büyük sorunu otopark konusunu göreve gelir gelmez çözeceğiz” dedi.


Ulaşım ve trafik sorunun ancak toplu taşıma teşvik edilerek aşılabileceğini vurgulayan Köken, yapacakları otoparklarla da bunu destekleyeceklerini belirtti. Eyüpsultan’ın son yıllarda giderek büyüdüğünü ve bundan kaynaklı otopark sorununun da ciddi bir boyuta geldiğini dile getiren Köken, “Nişanca Otopark ve Pazar Yeri, Pierre Loti Katlı Otopark projelerimiz var. Böylece bölgede trafiği ve sıkışıklığı rahatlatacak çözümler üretiyoruz. Eyüpsultan ulaşımı geçtiğimiz hafta test sürüşünü yaptığımız metro hattı ve Alibeyköy Eminönü tramvay hattıyla da büyük ölçüde rahatlayacak. Eyüpsultan önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde en parlak dönemini yaşayacak” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 12:48
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