Doğu Türkistanlı çocuklar mı satılıyor? Çin merkezli Trendyol hakkında şok iddia!

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr

Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk, yeniakit.com.tr'ye konuştu. E-ticaret siteleri ABD merkezli WayFair ve Çin merkezli Trendyol hakkındaki 'çocuk ticareti' iddialarını değerlendiren Tümtürk, "Çin Doğu Türkistan'daki binlerce kardeşimizin hayatını kaybetmesinden sonra onların organlarını Çinli siyasetçilere, iş adamlarına, askerlere naklettiğini duyurmuştu. Hatta bu organları 'helal organ' diyerek İslam ülkelerine verdiğini de söylemişti." dedi.

'Çin'in alıkoyduğu vatandaşlarımızdan haber alamıyoruz'

"WayFair ve Trendyol üzerinden satışı yapılan ürünlerle birlikte çocuk ticareti yapıldığı iddiası bana hiç yabancı gelmiyor." diyen Seyit Tümtürk, "BM tarafından 2019 yılında açıklanan rapora göre bir milyondan fazla Uygur Türkü kamplarda ve cezaevlerinde işkence görüyor. Biz ise hapse veya kampa götürülen Doğu Türkistanlı vatandaşlarımızın nerede olduğu konusunda bir bilgiye ulaşamıyoruz. Bu kardeşlerimiz hayatta mı, değil mi bunu da bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Anne ve babaları kampta ya da cezaevinde olan Uygur çocukların da Çin Devleti tarafından alıkonulduğuna dikkat çeken Tümtürk, sözlerine şöyle devam etti:

"Ebeveynleri hapiste ya da cezaevinde olan Uygurlu çocuklarımız da Çin tarafından yetimhanelere götürülüyor. Alıkonulan çocuklarımızın akibetini de bilmiyoruz. Kimi çocuklarımızın organları satılırken kimileri de canlı olarak pazarlanıyor. Yaşanan bu vahşetin bir an önce araştırılması en büyük temennimiz. Çocuklarımıza işkence edenler en ağır şekilde cezalandırılmalı."