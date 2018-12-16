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"Doğu Türkistan'dan Yemen'e İnsanlık Dramı Paneli"

Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği Başkanı Remzi Çayır:- "Doğu Türkistan ve Yemen bizim kanayan yaramızdır. Biz inancımız gereği zulme uğrayan bütün insanlığa karşı sorumluyuz"

16 Aralık 2018 Pazar 17:48
"Doğu Türkistan'dan Yemen'e İnsanlık Dramı Paneli"

ANKARA (AA) - Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği Başkanı Remzi Çayır, "Doğu Türkistan ve Yemen bizim kanayan yaramızdır. Biz inancımız gereği zulme uğrayan bütün insanlığa karşı sorumluyuz." dedi.

Derneğin Hamamönü'nde bulunan binasında gerçekleştirilen panelde konuşan Çayır, Doğu Türkistan'da yaşayan Türklerin uzun süredir Çin'in zulmü altında olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Çin'de hükümetin Türklere yönelik yaptığı eylemlerin sebebi, Türklerin Müslüman olmasıdır. Müslüman değil de başka bir din mensubu olsaydılar baskı altında olmazlardı. Yemen'de ise bir tarafta Husiler, bir tarafta da Suudiler ve ABD var. Husileri İran destekliyor bahanesiyle merkez hükümeti, Suudi Arabistan ve ABD önderliğindeki dış güçlerden oluşan koalisyonun desteğiyle Yemen'i yaşanmaz kılmıştır."

Dünyanın neresinde olursa olsun insanlığa karşı işlenen suçlara karşı durmanın temel ilkeleri olduğunu vurgulayan Çayır, "Doğu Türkistan ve Yemen bizim kanayan yaramızdır. Biz inancımız gereği zulme uğrayan bütün insanlığa karşı sorumluyuz." diye konuştu.

Ankara Üniversitesi Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkin Emet, Türk-İslam dünyasının dikkati Filistin ve Suriye'de yoğunlaştığı için Çin'de yapılan işkencelerin görülmediğini ileri sürerek Çin'de 25 milyon Türk soylunun açık cezaevinde Müslüman oldukları gerekçesiyle işkence altında olduğunu anlattı.

Doğu Türkistan'da yaşayan Türklerin milli kimliğinin yok edilmesi için Çin devletinin insanlık dışı çalışmalar içinde olduğunu iddia eden Emet, şunları kaydetti:

"Barış Manço'nun şarkılarını dinleyip, Reşat Nuri Güntekin'in 'Çalıkuşu' kitabını okuyarak büyüyorduk. Şimdilerde ise Çin'de Müslüman Türk isimleri olan Ahmet, Muhammet, Mustafa, Abdulhamit, Alparslan, Hatice, Emine, Fatma, Ayşe gibi isimlerin yeni doğan çocuklara konulması yasaklandı. Bu isim sahibi olan kişiler sorgusuz sualsiz bir şekilde gözaltına alınarak cezaevine gönderiliyor. Ayrıca başörtülü bayanlar dolmuş, minibüs gibi ulaşım araçlarına başörtüleri nedeniyle binememektedir."

Gazeteci-yazar Sinan Burhan da Doğu Türkistan ve Yemen'in, Türk ve İslam dünyasında önemli yerlere sahip olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Özellikle 1949 yılından itibaren Doğu Türkistan'da Çin devleti düzenli bir soykırım uyguluyor. İnsanların dinleri, dilleri, kültürleri ve aileleriyle ilişkilerini bitiriyorlar. Yemen denilince ilk olarak aklımıza Veysel Karani geliyor. Yemen'de bir mezhep çatışması içerisinde büyük bir kaos var. İnsanlar açlık sınırının altında yaşıyorlar. Yemen'de ve Orta Doğu'daki sorunların tamamı ülkeler arası petrol paylaşımı ve İsrail'in Büyük İsrail'i kurma planları sonrası gerçekleşiyor. İslam dünyası olarak bu gerçekleri görmemiz gerekiyor."

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 17:48
  1. Doğu Türkistan
  2. Erkin Emet
  3. insanlık
  4. Remzi Çayır
  5. Sinan Burhan
  6. Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği
  7. Yemen

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