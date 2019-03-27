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Doğu Türkistan’daki esaret anlatıldı

Bartın Üniversitesi’nde “Esaretteki Türk Yurdu Doğu Türkistan” adlı konferans düzenlendi.

27 Mart 2019 Çarşamba 16:19
Doğu Türkistan’daki esaret anlatıldı

Bartın Üniversitesi’nde “Esaretteki Türk Yurdu Doğu Türkistan” adlı konferans düzenlendi.


Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü Mimar Sinan Dersliği Konferans Salonunda düzenlenen etkinlik Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Konferansta, Doğu Türkistan Maarif Derneği Genel Sekreteri Abdulahad Abdurrahman “Esaretteki Türk Yurdu Doğu Türkistan” adlı konuşmasını yaptı. Abdurrahman, “Doğu Türkistan Türkün doğduğu bölge olarak adlandırılır. ‘Dünyanın Kara İncisi’ olarak bilinir. 158 çeşit maden zenginliği bulunmaktadır ve yüzde 35’i Müslümandır. Ancak Doğu Türkistan, Çin’in işgaline uğramıştır. 5 yıl boyunca Çinliler kendi ideolojilerini benimsetmeye çalışmışlardır. Şehirlerin isimlerinden mülkiyet hakkının devlete ait olmasına ve kültür devrimine kadar her şeyi burada yaşayan insanlarımıza dayatmıştır” dedi.


İşgal altındaki Doğu Türkistan’da büyük bir zulüm yapıldığını da hatırlatan Abdurrahman, “Kültürü oluşturan 3 şeyi değiştirmeye çalıştırdılar: Eski Türkleri anımsatan yapıları kaldırdılar, yazılı kaynakları yaktılar ve âlimleri, din adamlarını hapse attılar. Bunları yapmalarının en büyük nedeni toplumun en küçük parçası olan aile kavramının yaşatılmaması ve insanların toplu alanlarda Çinlilerin baskısı altında yaşatabilmektir. Atom denemeleri yaptılar. Kürtaj yasağı (2 çocuktan fazlası yasak) koydular. Camilere girişlerin kısıtladılar. Türklük sembollerinin yasakladılar. Bunları yaparak Doğu Türkistan’ın demografik yapısını değiştirmek istiyorlar. Çin’in bütün bu uygulamalarının nedeni 2050 projesi olan ipek yolunu hayata geçirmek ve Çin mallarının ucuza Avrupa’ya götürmektir" diye konuştu.


Doğu Türkistan’da yaşananların yer aldığı fotoğrafların da gösterildiği konferans, karşılıklı soru ve cevapların alınmasının ardından son buldu.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 16:19
  1. kültür
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