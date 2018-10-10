Doğu Türkistan'da helal kavramına savaş açtılar

Çin'in Müslüman Uygur halka ev sahipliği yapan Doğu Türkistan'ın başkenti Urumçi'de 'İslam'ın laik hayatı etkilemesini ve radikalliği körüklemesini önlemek' amacıyla helal ürünlere karşı bir kampanya başlatıldı.

Urumçi'nin Komünist Parti liderleri pazartesi günü yaptıkları toplantıda helal kavramının yayılmasına karşı savaş açtıklarını açıkladı.

Çin'de resmi rakamlara göre en az 23 milyon Müslüman yaşıyor. Doğu Türkistan'da nüfusun yüzde 45'ini Müslüman Uygurlar oluşturuyor. Bölgede gıda ve diş macunu gibi ürünler İslami şartlara uygun üretiliyor.

Yapılan açıklamaya göre devlet çalışanlarının kantinde yemek seçmemesi ve işyeri kantinlerinin değiştirilmesi gerektiği söylendi. Urumçi Komünist Parti liderleri ayrıca hükümet yetkilileri ve parti üyelerinin herhangi bir dine değil, Marksizm-Leninizm'e inanmaları ve halkın önünde Çince konuşmaları gerektiğini ileri sürdü.

Pekin yönetimi reddediyor

Komünist Parti daha önce ağustos ayında, dini inançlara sahip olan üyelerini cezalandırma ve ihraç etmeye yönelik revize edilmiş bir dizi düzenleme yayınlamıştı.

Çin hükümeti, Müslüman Uygur halka 'sistematik insan hakları ihlallerinde bulunduğu' gerekçesiyle eleştiriliyor. Uygur Türklerinin keyfi tutuklamalara maruz kaldığı, siyasi 'beyin yıkamalara' tabi tutulduğu ve dini pratiklerinin kısıtlandığını belirtiliyor.

Pekin yönetimi ise suçlamaları reddederek bu uygulamaların insanları yoksulluktan ve terörizmden uzak tutmak için yapıldığını öne sürüyor.