Doğu Türkistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Doğu Türkistan'da 5,2 büyüklüğünde, orta şiddette bir deprem meydana geldi.02 Şubat 2019 Cumartesi 09:52
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde (Doğu Türkistan) 5,2 büyüklüğünde deprem oldu.
Çin Deprem Ağları Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Sincan'a bağlı Taçıng bölgesinde 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Yerin 16 kilometre derinliğinde tespit edilen depremde ölen veya yaralanan olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.
Kaynak: Gaste24
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