Doğu Türkistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem Doğu Türkistan'da 5,2 büyüklüğünde, orta şiddette bir deprem meydana geldi.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde (Doğu Türkistan) 5,2 büyüklüğünde deprem oldu. Çin Deprem Ağları Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Sincan'a bağlı Taçıng bölgesinde 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 16 kilometre derinliğinde tespit edilen depremde ölen veya yaralanan olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı. Kaynak: Gaste24

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.