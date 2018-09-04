Doğu Türkistan'da deprem!

Çin Deprem Ağları Merkezi, ülkenin batısındaki Sincan bölgesine bağlı Kaşgar vilayetinin Feyzivat ilçesinde yakınlarında 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.

Depremin ardından bölgede 3 şiddetinde çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi.

Depremin yerin 8 kilometre altında gerçekleştiği belirtilirken, ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.