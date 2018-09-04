Doğu Türkistan'da deprem!
Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde (Doğu Türkistan) 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.04 Eylül 2018 Salı 09:21
Çin Deprem Ağları Merkezi, ülkenin batısındaki Sincan bölgesine bağlı Kaşgar vilayetinin Feyzivat ilçesinde yakınlarında 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.
Depremin ardından bölgede 3 şiddetinde çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi.
Depremin yerin 8 kilometre altında gerçekleştiği belirtilirken, ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.
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