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Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı, yaşanan zulmü anlattı

Eğitim Bir-Sen Aydın Şubesi tarafından düzenlenen "Kanayan Yaramız Doğu Türkistan" adlı konferansta duygusal anlar yaşandı.

03 Mart 2019 Pazar 11:50
Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı, yaşanan zulmü anlattı

Eğitim Bir-Sen Aydın Şubesi tarafından düzenlenen "Kanayan Yaramız Doğu Türkistan" adlı konferansta duygusal anlar yaşandı. Programa konuşmacı olarak katılan Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyid Tümtürk, Doğu Türkistan’da soydaşlarımızın yaşadığı zulmü anlatıp Türkiye’nin Doğu Türkistan konusundaki tavrını minnetle karşıladığını belirterek Türkiye Cumhuriyeti devletine teşekkür etti.


Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konferansa eğitim camiasının yanı sıra öğrenciler, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.


Konferansın açılışında konuşan Eğitim Bir Sen Aydın Şube Başkanı Fatih Taşpınar, Doğu Türkistan’da yaşananlardan söz ederek dünyadaki pek çok devletin bu zulme sessiz kalmasını eleştirdi.


Çin komünist yönetiminin Türkistan’da uyguladığı soykırım ve zulüm işkencelerine karşı tavrı nedeniyle başta Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyid Tümtürk, “35 milyon mazlum mağdur Doğu Türkistan halkı adına Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve yöneticilerine şükranlarımı sunuyorum. Allah devletimizden razı olsun. Doğu Türkistan’ı 1949 yılında işgal edildikten sonra buradaki soydaşlar 70 yıldır cehennem hayatı yaşıyor. Mao’nun barış, eşitlik ve sosyal adalet sloganıyla 1949 yılında işgal ettiği Doğu Türkistan’da 70 yıldır bize kan, gözyaşı ve ızdıraptan başka bir şey yaşatmayan Çin komünist yönetiminin bu işkencesi son 2 yılda adeta dayanılmaz hale geldi. Tibet’i adeta işkence ile yöneten bölge valisi, zulmündeki başarılarından dolayı Doğu Türkistan’a vali olarak atandı. 2016 Ağustos ayından beri Doğu Türkistan’da bize her şey yasak. Nefes alma dışında her şeyin adeta yasak olduğu Doğu Türkistan’dane din ve vicdan hürriyeti, ne dil, ne örf adetleri ne namus iffet, ne can mal ve güvenlikleri kalmadı. Doğu Türkistan, 35 milyon Türk nüfusuyla adeta bir açık hava hapishanesine dönüştürüldü. Bugün BM ve AB raporlarına göre en az 1 milyon Müslüman Uygur Türkü kamplarda işkence görmekte, insan hakları ihlal edilmekte. 1 milyon Müslüman Türk evladımız, kamplardan ve cezaevlerinden Çin’in iç bölgelerine gizlice götürülerek toplu imha ile karşı karşıya bırakılmış durumda” diyerek yaşanan acıyı dile getirdi.


Zaman zaman duygusal anların da yaşandığı konferansta bazı katılımcılar duygularına hakim olamazken, Doğu Türkistan’a sahip çıkılması gerektiği vurgulandı.


Gecenin sonunda Eğitim Bir Sen Aydın Şube Başkanı Fatih Taşpınar, Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyid Tümtürk’e çiçek ve plaket takdim etti.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 11:50
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