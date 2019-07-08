Doğu Türkistan 2. Milli Birlik Şurası İstanbul'da yapılacak 11. Dünya Doğu Türkistanlılar Kardeşlik Buluşması ve 2. Milli Birlik Şurası İstanbul'da gerçekleştirilecek.

11. Dünya Doğu Türkistanlılar Kardeşlik Buluşması ve 2. Milli Birlik Şurası 13 -17 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek. Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği'nin organize ettiği programa 18 ülkeden diaspora liderleri, kanaat önderleri, akademisyenler başta olmak üzere birbirinden önemli katılımcılar iştirak edecek.

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