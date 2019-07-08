Doğu Türkistan 2. Milli Birlik Şurası İstanbul'da yapılacak
11. Dünya Doğu Türkistanlılar Kardeşlik Buluşması ve 2. Milli Birlik Şurası İstanbul'da gerçekleştirilecek.08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:49
11. Dünya Doğu Türkistanlılar Kardeşlik Buluşması ve 2. Milli Birlik Şurası 13 -17 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek. Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği'nin organize ettiği programa 18 ülkeden diaspora liderleri, kanaat önderleri, akademisyenler başta olmak üzere birbirinden önemli katılımcılar iştirak edecek.
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