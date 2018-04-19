Müzmin mağlup Doğu Perinçek'ten 'adaylık' açıklaması

Partisinin il başkanlığında gazetecilere açıklama yapan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, erken seçime hazır olduklarını belirterek, "Siyasi partiler seçime hazır olduklarına söyleyecek, Vatan Partisi de hazır. Vatan Partisi kurultayını yaptı ve erken seçim olasılıklarını da hesaba katarak cumhurbaşkanı adayını ilan etti. Vatan Partisinin Genel Başkanı, cumhurbaşkanı adayıdır." ifadelerini kullandı.