Müzmin mağlup Doğu Perinçek'ten 'adaylık' açıklaması
Yıllardır giriği seçimlerden boyunu bükük ayrılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağını yineledi.19 Nisan 2018 Perşembe 15:41
Partisinin il başkanlığında gazetecilere açıklama yapan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, erken seçime hazır olduklarını belirterek, "Siyasi partiler seçime hazır olduklarına söyleyecek, Vatan Partisi de hazır. Vatan Partisi kurultayını yaptı ve erken seçim olasılıklarını da hesaba katarak cumhurbaşkanı adayını ilan etti. Vatan Partisinin Genel Başkanı, cumhurbaşkanı adayıdır." ifadelerini kullandı.
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