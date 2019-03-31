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Doğu Perinçek oyunu kullandı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek:-"Önümüzde büyük kararlar var. Atatürk'ün devrimci rotasına Türkiye girecek, önümüzdeki 2 yıl içerisinde"

31 Mart 2019 Pazar 13:10
Doğu Perinçek oyunu kullandı

İSTANBUL (AA) - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Gayrettepe Şair Nedim Ortaokulu'nda oy kullandı.

Perinçek, eşi Şule ve oğlu Sadık Can Perinçek ile birlikte oy kullanmak için Beşiktaş'ın Gayrettepe Mahallesi'nde bulunan Şair Nedim Ortaokulu'na geldi. Burada vatandaşlarla ve sandık görevlileriyle selamlaşan Davutoğlu ve ailesi, 1162 numaralı sandıkta oy kullandı.

Oy kullandıktan sonra okulun önünde bir açıklama yapan Perinçek, "Türkiye 2019-2020 yıllarında çok temel, büyük bir karar verecek. Büyük çözüme gidiyor. O çözüme yönelik seçmenin, Türk milletinin sınav verdiği bir seçim bu. Bu sınavdan Türk milleti başarılı çıkacak. Önümüzde büyük kararlar var. Atatürk'ün devrimci rotasına Türkiye girecek, önümüzdeki 2 yıl içerisinde." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 13:10
  1. Doğu Perinçek
  2. Perinçek oyunu kullandı
  3. yerel seçim

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