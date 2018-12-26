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Doğu Marmara'da kar yağışı

Sakarya ve Kocaeli'de etkili olan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı- Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Samanlı Dağları'nın zirvesindeki Kartepe Kayak Merkezinde kar kalınlığı 127 santimetreye ulaştı

26 Aralık 2018 Çarşamba 11:25
Doğu Marmara'da kar yağışı

SAKARYA/KOCAELİ (AA) - Sakarya ve Kocaeli'de etkili olan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Sakarya kent merkezinde etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler ve yayalar ilerlemekte güçlük çekti.

Kar yağışının bereket olduğunu belirten Oğuzhan Pehlivan, "Kar yağması çiftçi için iyidir. Biz de fındık üreticisiyiz. Bize her kış bir kar gerekiyor. Kar temizliktir." dedi.

Mevlüde Pehlivan ise uzun zamandır kar yağmasını beklediklerini ifade ederek, "Kar yağsa da çocuklarla oynasak diye bekliyorduk. Daha çok yağsın." şeklinde konuştu.

Öte yandan, Hendek ve Akyazı ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığının 30 santimetreyi geçtiği bildirildi.

- Kartepe'de kar kalınlığı 127 santimetreye ulaştı

Kocaeli'de, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.

Karamürsel ilçesinin yüksek kesimlerinde de kar yağışı aralıklı sürüyor. Kar kalınlığı bölgede 10-20 santimetre arasında değişiyor. Jandarma ekiplerinin kar lastiği denetimlerini sürdürdüğü ilçede, ulaşıma kapalı köy yolu bulunmuyor.

Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan ve İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede olan Kartepe'deki kayak merkezinde, kar kalınlığı 127 santimetre olarak ölçüldü.

Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasıyla konuklarına eşsiz güzellikler sunan Kartepe'de, kar etkili olmaya devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 11:25
  1. Kartepe
  2. Kocaeli
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