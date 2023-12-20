Doğu Karadeniz'de yeni petrol fışkırdı! Türkiye, denizin üzerinde buldu: Maddenin petrol olduğu resmen raporlandı

Karadeniz'de Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarından alınan örnekler, petrol potansiyelinin belirlenmesi amacıyla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) analize gönderilmişti. AR-GE çalışmalarının ardından güzel haberler geldi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Çayeli açıklarında deniz üzerindeki maddeden aldıkları numunenin petrol olduğunu raporladı. Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nafiz Maden son gelişmeleri A Haber’de değerlendirdi.

Daha önce A Haber'in Çayeli açıklarında yaptığı yayında Profesör Doktor Nafiz Maden deniz yüzeyinde bir petrol numunesi almış ve bunu Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na incelemeye göndermişti. Bu incelemeden güzel haberler geldi.

Profesör Doktor Nafiz Maden yaşanan gelişmelerin ardından A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu.

Nafiz Maden'in açıklamalarına öne çıkan satır başları:

Sizinle birlikte yaptığımız yayında, aldığımız numuneleri biz Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı AR-GE birimine gönderdik. Orada jeokimya analizleri yapıldı.

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Ben meslektaşlarıma bile, oradaki petrol sızıntısının doğal kaynaklı olduğunu anlatamadım. Herkes bana şaka yoluyla oradan geçen bir geminin sızıntısı mıdır, sintinesi midir diye konuşmalar yaptılar.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan gelen belgelere göre bunun doğal kaynaklı bir petrol olduğunu görüyoruz.

29 Ekim 1933 yılındaki Milliyet Gazetesi, Cumhuriyetin 10'uncu yılında Atatürk hayatta iken yapılan gelişmelere anlatan bir ek yayınlamıştı. Burada sadece havacılık, askeri, iktisat, ticaret alanında değil, madenler ve petrol alandaki gelişmeler de aktarıldı. O gazetede şunlar yazıyor; Türkiye'nin birçok yerinde petrol sızıntıları ve bunların ileriye dönük olarak mutlaka araştırılması gerekiyor..Barbaros Hayrettin Paşa Gemisi'nin varlığı ve bize ait olması milli bir gemi olması, o kadar önemli ki. Çünkü geçmişte bizim bir gemimizin olmaması, bir hükümetin devrilmesine sebep olmuştur.

Çünkü o zaman Ege'de Yunanistan ile aramızda kıta sahası sorunu vardı. Kendi gemimiz olmadığı için Norveç'ten gemi kiraladık, İzmir limanında bekledi ve sözleşmenin imzalanmasına rağmen sahaya çıkmadı. Avrupa ülkelerinin baskıları sonrasında Norveç hükümeti yaptığı sözleşmeyi fes etmişti. Şimdi bu gemimizle istediğimiz araştırmayı rahatlıkla yapabiliyoruz..

Barbaros Hayrettin Paşa Gemisi iyi bir teknolojiye sahip. Devletimizin son yıllarda yaptığı belki de en büyük yatırımlardan bir tanesi. Denizlerde büyük faaliyetler ve yatırımlar yapılıyor. Ben bunu çok olumlu buluyorum..

Devletimizin en büyük yaptığı faaliyetlerden ve politikalardan bir tanesi de Mavi Vatan'ı sahiplenmesidir. Bunun yanında Libya ile yaptığımız denizde münhasır ekonomik bölge anlaşması da belki de, denizde Cumhuriyet tarihimizdeki en önemli adımlardan bir tanesidir..

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Bu araştırma gemisi ile, iki boyutlu ve üç boyutlu şeklinde sismik araştırma yapılacak. Bunun yanında deniz tabanında numune de alınacak ve manyetik ölçümler yapılacak.

Bu araştırmalardan sonra Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın yetkin mühendisleri tarafından yorumlama aşamasına geçilecek. Diyecekler ki, burada petrol rezervi var ve buraya bizim sondaj yapmamız lazım.

O zaman da devreye, Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamit Han gemileri devreye girecek. Biz artık başka yerlerden gemi kiralamak zorunda değiliz. Gemi kiraladığımız bir dönemden, milli gemilerimize sahip olduğumuz bir aşamaya geçtik.

Yapılan hesaplamalar şunu gösteriyor; Çayeli açıklarındaki petrol sızıntısı günde 1 yılda 365 ton.

Sadece burası da değil. Antalya'da Olimpos bölgesinde de doğalgaz var ve yanıyor. Turist olarak karşısına geçip yanan doğalgaza bakıyoruz. Artık bunlara bakmamak ve artık ekonomiye kazandırmak gerekiyor.

Çayeli'ndeki sızıntı miktarı bu daha Ünye'deki hesaplanmadı. Sadece bunlar değil birçok yerde petrol sızıntıları ve emareleri var.