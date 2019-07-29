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Doğu Karadeniz’de yayla şenlikleri sürüyor

Doğu Karadeniz’de yayla şenlikleri tüm renkleri ile devam ediyor.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:36
Doğu Karadeniz’de yayla şenlikleri sürüyor

Doğu Karadeniz’de yayla şenlikleri tüm renkleri ile devam ediyor. Giresun’un Yağlıdere ilçesine bağlı Buları Yaylasında ’18.Taflan’ şenliği coşkulu şekilde gerçekleşti.


Şenliğe katılan yerli ve yabancılardan oluşan binlerce turist yöre sanatçılarının söylediği şarkılar ile doyasıya eğlendi.


Yağlıdere Belediyesi öncülüğünde düzenlenen şenlikte yayla kültürünün önemine vurgu yapılarak geçmişten günümüze gelen adetler gerçekleştirildi. Şenlik ateşinin gece yakılmasının ardından Buları Yaylası sakinleri ile çevre yayla ve obalardan gelen vatandaşların şenlik alanına yürüyüşüyle başlayan eğlenceler yöresel sanatçıların söylediği şarkılar eşliğinde devam etti.


Şenliğe Giresun, Trabzon, Ordu ve Gümüşhane illerinden katılım olduğu gibi Amerika Birleşik Devletlerinde yaşayan Türklerde yoğun ilgi gösterdi.



ABD’de yaşayan Türkler adına konuşma yapan ABD Giresunlular Derneği Başkanı Savaş Şahin, uzun aradan sonra yeniden yayla şenliğinde bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.


“Amerika’da yaşayan Topal Osman’ın evlatlarının Giresun’daki yaşayan topal Osman’ın evlatlarına selamlarını getirdim” diyerek sözlerine devam eden Şahin, “Bizler bu gibi benzer programları Amerika’nın göbeğinde dünyanın başkenti New York’ta yapmaya çalışıyoruz. Her ne kadar buradaki gibi olmasa da ülkemizden ayrı gurbette kültürümüzü yaşamaya çalışıyoruz. Yüce Türk milletinin bir araya gelmesi için daima birlik daima güçlü Türk milleti için her türlü fedakarlıklara katlanıyoruz. Bugün burada bu birlik ve beraberliği gördüm. Yağlıdere, Espiye ve bütün Giresun burada hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.



Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar ibaş ise yaptığı konuşmasında Taflan Şenliğini yerel şenlikten daha ziyade ulusal bir şenlik haline getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.


Turizm adına ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden İbaş, “’Hatalarımız olduysa herkesten özür diliyoruz. Önümüzdeki seneden itibaren Buları yaylasında konaklama ve misafirleri ağırlama konusunda eksiklikleri gidermeyi hedefliyoruz. Buları şenliğini yerel şenlikten ziyade ulusal bir şenlik haline getirmek için hep berber elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Yağlıdere sınırları içinden Ömerli’den Emeksen’e kadar bütün kardeşlerimiz ve dostlarımız soğuk demeden otlarını biçmesi gerekirken fedakarlık yapıp buraya geldiler. Bizler de sizin bu emeğinizi ve fedakarlığını vermeye çalışacağız. Bizlerden bir isteği ve talebi olan herkese kapımız açık. Bizler sizlerin temsilcisiyiz. İstediğiniz zaman istediğiniz şekilde her zaman yanımıza gelebilirsiniz. Önümüzdeki hafta Pazartesiden itibaren fındık hasadı başlayacak. Fındık hasat mevsimi hepimize hayırlı uğurlu olsun. Yüce Mevla’m Türk milletinin birlikteliğini daim eylesin’’ şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından şenlik kemençe ve horonlarla devam etti.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:36
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