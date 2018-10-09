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Doğu Karadeniz'de PÖH'ler kapı kapı dolaşıp uyardı!

Doğu Karadeniz'de son dönemde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlar  gerçekleştiren güvenlik güçleri, bölgedeki operasyonlarını ve arama-tarama  faaliyetlerini sıklaştırdı.

09 Ekim 2018 Salı 19:38
Doğu Karadeniz'de PÖH'ler kapı kapı dolaşıp uyardı!

Gümüşhane Emniyet Müdürlüğüne bağlı  Polis Özel Harekat (PÖH) timleri, Doğu Karadeniz kırsalında terörle mücadele  faaliyetlerini etkin şekilde sürdürüyor.

Doğu Karadeniz'de son dönemde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik  başarılı operasyonlar düzenleyen güvenlik güçleri, bölgedeki operasyonlarını ve  arama-tarama faaliyetlerini sıklaştırdı.

Gümüşhane kırsalındaki jandarma birliklerinin operasyonlarına,  GüneydoğuAnadolu Bölgesi'nde önceki yıllardaki meskun mahal operasyonları ile  terörle mücadele kapsamındaki birçok operasyona katılarak tecrübe kazanan  Gümüşhane Emniyet Müdürlüğüne bağlı PÖH timleri de etkin şekilde destek veriyor.

Kırsalda 24 saat esasına göre koordineli olarak arama-tarama, nöbet ve  gözlem faaliyeti yürüten PÖH'ler, termal kameralı zırhlı araç desteğiyle pusu ve  gözlem faaliyetlerini zorlu arazi koşullarına rağmen ara vermeden sürdürüyor.

"EVLERDE YİYECEK BIRAKMAYIN"

Güneydoğu'daki meskun mahal operasyonlarındaki tecrübelerini Doğu  Karadeniz kırsalındaki operasyonlara da yansıtan polis özel harekat timleri,  yaylaların boşalmaya başladığı bugünlerde operasyonlarının yanı sıra yayla  evlerini ziyaret ederek, vatandaşlara evlerde yaşam malzemesi bırakmamaları  konusunda uyarıda bulunuyor.

EL ÖPÜP HAYIR DUASI ALIYORLAR

Vatandaşların sevgisiyle karşılaşan timlerin yaşam malzemesi  bırakmamaları uyarılarına vatandaşlar da destek ve hayır duası ile karşılık  veriyor.

Polis özel harekat timlerinin kapısına giderek el öpüp uyarıda  bulunduğu yaylacılardan 69 yaşındaki Seniha Algan, özel harekatçılara dua ederek  her türlü isteklerinde yanlarında olduklarını söyledi.

"SİZLER, BİZİM BEKÇİLERİMİZSİNİZ"

Güvenlik güçlerine her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını ifade  eden Algan, "Allah ömrünüze bereket versin. Siz ne derseniz bizim ona boynumuz  kıldan incedir. Sizler bizim evladımızsınız. Bizim bekçilerimizsiniz. Allah size  kaza bela göstermesin. Sizleri gördüm mü sarılasım geliyor." sözleriyle  duygularını dile getirdi.

Kapısını çalarak yayla evinde yaşam malzemesi bırakmaması konusunda  uyarılan 67 yaşındaki Adil Ayaz da sevgi gösterisiyle karşıladığı PÖH'lere  yaylayı terk ederken evinde yaşam malzemesi bırakmama sözü verdi.

 Yaylacılardan 55 yaşındaki Fatma Gürsoy ise sevgi gösterip su ikram  ettiği özel harekat timlerinin isteklerini yerine getireceğini belirterek,  güvenlik güçlerine dualar etti.

KARADENİZ'DE PKK'YA BÜYÜK DARBE VURULDU

Güvenlik güçlerinin Karadeniz kırsalında bu yılın ilk 9 ayında  düzenlediği operasyonlarda 2'si "Terörden Arananlar Listesi"nde kırmızı, biri gri  kategoride olmak üzere 7 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristler arasında, Trabzon'da Ağustos  2017'de Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'in şehit edildiği  saldırının faili olduğu belirlenen kırmızı kategorideki Mehmet Yakışır da  bulunuyor.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 19:38
  1. Trabzon
  2. Gümüşhane
  3. Karadeniz

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