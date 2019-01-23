Doğu Karadeniz'de kuvvetli fırtına uyarısı

TRABZON (AA) - Doğu Karadeniz'de kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetini arttırarak kıyı kesimleri başta olmak üzere Doğu Karadeniz'de güney yönlerden fırtına, iç kesimlerin yükseklerinde ise zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde etkisini göstereceği tahmin ediliyor. Fırtınanın 25 Ocak Cuma günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Fırtınanın ulaşımda aksama, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenme, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara yol açabileceği kaydedildi.