Doğu Karadeniz'de kuvvetli fırtına uyarısı

TRABZON (AA) - Doğu Karadeniz için kuvvetli fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 16 Ocak Çarşamba günü 01.00 ile 13.00 saatleri arasında kuzey ve kuzeybatı yönlerinden fırtına, zaman zaman da kuvvetli fırtınanın etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, fırtınanın saatte 60-90 kilometre hızla eseceğine işaret edilerek, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı denizciler başta olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.



