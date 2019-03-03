Doğu Karadeniz'de kış

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle 78 köy yolu ulaşıma kapanırken, bölgedeki Eğribel Geçidi'nde ulaşımda zaman zaman aksaklıklar yaşanıyor.

Gümüşhane İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası merkez ilçede 25, Kelkit'te 7, Köse'de 10, Kürtün'de 14, Şiran'da 12, Torul'da 10 olmak üzere toplam 78 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, taşımalı sistemle eğitim yapan köyler öncelikli olmak üzere kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.

- Giresun

Kar yağışı Giresun'un yüksek kesimleri ile yaylalarda da etkili oluyor.

Kentin iç kesimlerdeki Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri ile Sivas'ı bağlayan kara yolundaki 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Karayolları ekipleri, yolu açık tutmak için aralıksız çalışıyor.

Öte yandan, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santimetre ile bir metre arasında değişiyor.