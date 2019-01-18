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Doğu Karadeniz'de kış

Rize, Giresun, Gümüşhane ve Artvin'de toplam 210 köy yolu, Trabzon'da ise 13 mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

18 Ocak 2019 Cuma 11:53
Doğu Karadeniz'de kış

Rize, Giresun, Gümüşhane ve Artvin'de toplam 210 köy yolu, Trabzon'da ise 13 mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Rize İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ardeşen ve Hemşin'de 3'er, Çamlıhemşin'de 5, Çayeli'nde 7, İkizdere ilçesinde ise 19 olmak üzere 37 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden 38 personel, 22 iş makinesi yardımıyla söz konusu köylerde ulaşıma kapanan toplam 950 kilometre yolun açılması için karla mücadeleye devam ediyor.

Rize Belediyesi ve ilçe belediyeleri ekipleri ise yüksek kesimlerde yaşanabilecek buzlanmaya karşı periyodik olarak yollara tuz atıyor.

- Giresun

Giresun'da 82 köy yolunda karla mücadele yapılıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, merkezde ve Şebinkarahisar'da 2'şer, Alucra ve Yağlıdere'de 13'er, Bulancak'ta 8, Çanakçı'da 3, Dereli'de 11, Espiye'de 1, Keşap'ta 4 ve Tirebolu ilçesinde de 25 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Giresun'un iç kesimlerindeki ilçelerin yanı sıra Sivas ile ulaşımının sağlandığı 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde ulaşım tek şeritten yapılıyor.

Yetkililer, Eğribel Geçidi'ndeki buzlanma dolayısıyla sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.

- Gümüşhane

Gümüşhane'de 48 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, merkezde 9, Kelkit'te 2, Kürtün'de 17, Şiran'da 8 ve Torul ilçesinde 12 köy yolunda iş makineleri yardımıyla çalışma gerçekleştiriyor.

- Artvin

Artvin'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte iki gündür etkili olan yağış nedeniyle il genelinde 43 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkez, Ardanuç ve Hopa'da 3'er, Şavşat'ta 17, Borçka'da 1, Arhavi ilçesinde ise 16 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, yolların ulaşıma açılması için karla mücadeleye devam ediyor.

Öte yandan, Atabarı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığının 60 santimetreye ulaştığı öğrenildi.

- Trabzon

Trabzon'un yüksek kesimlerinde 13 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan yağış dolayısıyla Şalpazarı, Hayrat ve Çaykara ilçelerinde 2'şer, Tonya, Beşikdüzü, Of, Maçka, Araklı, Köprübaşı ve Dernekpazarı ilçelerinde ise 1'er mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların gün içinde ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

- Bayburt

Bayburt'ta yüksek kesimlerde salı gününden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle ulaşım sağlanamayan köylerin yolları açıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, salı günü başlayan fırtınanın perşembe gününe kadar kentin yüksek kesimleri başta olmak üzere bazı noktalarındaki köy yollarında ulaşımda aksamalara neden olduğunu söyledi.

Ekiplerin 24 saat aralıksız çalıştığını ifade eden Koçyiğit, böylece Demirözü ve Aydıntepe ilçelerine bağlı 80 köy yolunun 3 gün sonra yeniden ulaşıma açılabildiğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 11:53
  1. Bayburt
  2. Sivas
  3. Rize
  4. Gümüşhane
  5. Giresun
  6. Aydın
  7. Artvin
  8. kapalı köy yolları
  9. karla mücadele
  10. Trabzon

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