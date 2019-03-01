Doğu Karadeniz insanı geç evleniyor, erken boşanıyor

Doğu Karadeniz illerinde yaşayanların geç evlendiği ancak erken boşandığı ortaya çıktı.

TÜİK verilerine göre; Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 2018 yılında evlenme sayısı bir önceki yıla göre yüzde 3,2 oranında azalarak 15 bin 696’ya geriledi. Bin kişi başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı da binde 5,86 olarak gerçekleşti. Doğu Karadeniz illeri kapsamında; evlenme sayısı önceki yıla göre Gümüşhane’de yüzde 4,2 oranında artarak 738’e çıkarken, Ordu’da yüzde 4,9 oranında azalarak 4 bin 605’e, Rize’de yüzde 3,6 oranında azalarak bin 948’e, Trabzon’da yüzde 3,2 oranında azalarak 4 bin 955’e, Giresun’da yüzde 2,6 azalarak 2 bin 497’ye ve Artvin’de yüzde 1,0 oranında azalarak 953’e geriledi.

Kaba evlenme hızı bölge illerinden Trabzon’da binde 6,22, Ordu’da binde 6,08, Rize’de binde 5,73, Artvin ve Giresun’da binde 5,60 ve Gümüşhane’de binde 4,43 olarak gerçekleşti. Kaba evlenme hızı bakımından Doğu Karadeniz illerinin tamamı binde 6,8 olan Türkiye ortalamasının altında kalırken, Gümüşhane en düşük il oldu.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 28,6 ve kadınlarda 25,4 olurken, bu değerler ile Doğu Karadeniz, erkeklerde 27,8 kadınlarda 24,8 olan Türkiye ortalamalarının üzerinde yer aldı.

Ortalama ilk evlenme yaşı Trabzon’da erkeklerde 29,1 kadınlarda 26, Ordu’da erkeklerde 27,6 kadınlarda 24,4, Giresun’da erkeklerde 28,4 kadınlarda 25,3, Rize’de erkeklerde 29,7 kadınlarda 26,4 Artvin’de erkeklerde 29,7 kadınlarda 26,2 ve Gümüşhane’de erkeklerde 28,1 kadınlarda 24,6 olarak gerçekleşti.

Boşanmalar Doğu Karadeniz’de geçen seneye göre sadece Giresun’da azaldı

Doğu Karadeniz’de 2018 yılında boşananların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 10,5 artarak 2 bin 920’ye çıkarken, bin kişi başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı binde 1,09 oldu.

Doğu Karadeniz illerinde boşananların sayısı bir önceki yıla göre Artvin’de yüzde 53,1 oranında artarak 199’a, Ordu’da yüzde 13,9 oranında artarak 956’ya, Trabzon’da yüzde 9,5 oranında artarak 763’e, Rize’de yüzde 8,6 oranında artarak 342’ye, Gümüşhane’de yüzde 3,6 oranında artarak 87’ye çıkarken Giresun’da yüzde 0,7 oranında azalarak 573’e düştü.

Doğu Karadeniz’de kaba boşanma hızı en yüksek olan il ise Giresun oldu. 2018 yılı kaba boşanma hızları Giresun’da binde 1,29, Ordu’da binde 1,26, Artvin’de binde 1,17, Rize’de binde 1,01, Trabzon’da binde 0,96 ve Gümüşhane’de binde 0,52 olarak gerçekleşti.

2018 yılında Doğu Karadeniz’de boşanmaların yüzde 35,0’i evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 27,5’i 16 yıl ve üzerinde gerçekleşti. Evliliğin ilk 5 yılındaki boşanmaların oranı Gümüşhane’de yüzde 40,2, Ordu’da yüzde 37,8, Artvin’de yüzde 36,7, Giresun’da yüzde 34,0, Rize’de yüzde 32,7 ve Trabzon’da yüzde 32,1 oldu.

Yaş grubuna göre boşanmalar incelendiğinde Doğu Karadeniz Bölgesi’nde en fazla boşanmanın erkeklerde yüzde 19,6 oranıyla 35-39, kadınlarda ise yüzde 20,0 oranıyla 30-34 yaş grubunda gerçekleştiği görüldü.