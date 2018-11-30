Doğu Karadeniz için "çok kuvvetli yağış" uyarısı

ANKARA (AA) - Doğu Karadeniz kıyılarında yarın sabah saatlerinde başlayacak sağanağın, akşam saatlerine kadar Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında (Arhavi, Hopa, Kemalpaşa) etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinde Doğu Karadeniz kıyılarında başlayacak sağanak şeklindeki "çok kuvvetli yağış", akşam saatlerine kadar Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında (Arhavi, Hopa, Kemalpaşa) etkili olacak.

Yetkililerin ve vatandaşların, sağanak nedeniyle yaşanabilecek ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.