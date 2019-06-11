Doğu Karadeniz Bölgesi’nin ölüm oranları açıklandı

2018 yılında Doğu Karadeniz Bölgesi’nde ikamet eden kişilerden ölen sayısı bir önceki yıla göre yüzde 3 oranında azalarak 18 bin 603’e gerilediği belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu Trabzon Bölge Müdürlüğü’nün derlediği bilgilere göre, ölenlerin yüzde 54’ünü erkekler (10 bin 51 kişi), yüzde 46’sını ise kadınlar (8 bin 552 kişi) oluşturdu. Bin nüfus başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı ise 2017 yılında binde 7,3 iken 2018 yılında binde 7’ye düştü. Aynı dönemde kaba ölüm hızı Türkiye’de binde 5,2 olarak gerçekleşti.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde tüm illerde ölüm sayısı azaldı

2018 yılında ölüm sayısı Doğu Karadeniz’in tüm illerinde azaldı. Buna göre ölüm sayısı bir önceki yıla göre Gümüşhane’de yüzde 7 azalarak 888’e, Rize’de yüzde 6,8 azalarak 2 bin 239’a, Ordu’da yüzde 3,3 azalarak 5 bin 326’ya, Artvin’de yüzde 2 azalarak bin 427’ye, Giresun’da yüzde 1,6 azalarak 3 bin 671’e ve Trabzon’da ise yüzde 1,4 azalarak 5 bin 052’ye geriledi.

Gümüşhane’de bebek ölüm hızı arttı

Bin canlı doğum başına düşen bebek ölümü sayısını ifade eden bebek ölüm hızı 2018 yılında Türkiye’de binde 9,3 olurken Doğu Karadeniz’de 2017 yılında binde 9,1 iken 2018 yılında binde 7,6’ya geriledi. Bebek ölüm hızı 2018 yılında bir önceki yıla göre Ordu’da binde 10,0’dan binde 8,0’a, Trabzon’da binde 8,9’dan binde 7,1’e, Giresun’da binde 8,1’den binde 6,4’e, Artvin’de binde 9,9’dan binde 8,7’ye ve Rize’de binde 9,6’dan binde 8,5’e düşerken Gümüşhane’de ise binde 6,8’den binde 7,9’a yükseldi.

Artvin’de kaba ölüm hızı binde 8,4 oldu

Kaba ölüm hızları 2018 yılında bir önceki yıla göre Rize’de binde 7,3’den binde 6,6’ya, Ordu’da binde 7,4’den binde 7,0’a, Artvin’de binde 8,7’den binde 8,4’e, Giresun’da binde 8,5’den binde 8,2’ye, Gümüşhane’de binde 5,6’dan binde 5,3’e ve Trabzon’da binde 6,5’den binde 6,3’e düştü.