Doğu Karadeniz Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı!
Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun ve Trabzon'un batısında kuvvetli yağış bekleniyor.21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:42
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yarın sabah saatlerinden itibaren Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun'un doğu, Trabzon'un batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli olması tahmin ediliyor.
Bu kapsamda sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.
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