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Doğu illerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki 6 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

26 Mayıs 2019 Pazar 10:33
Doğu illerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki 6 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren, Erzurum ve kuzeyi ile Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar güney ve güneybatı yönlerden hafif ve orta kuvvette, Ağrı il genelinde saatte hızı 60- 90 km kuvvetlice esecek.


Gece en düşük hava sıcaklıkları Kars ve Ardahan’da 4, Erzurum’da 6, Ağrı’da 7, Erzincan’da 13, Tunceli’de 11 ve Iğdır’da 16 derece ölçüldü.


Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır’da 31, Erzincan’da 26, Ağrı’da 25, Ardahan’da 18, Tunceli 22, Erzurum 20 ve Kars’ta 21 derece olması bekleniyor.


Yetkililer, Ağrı’da akşam saatlerine kadar kuvvetli rüzgar beklendiğinden ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar dolayısıyla dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 10:33
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