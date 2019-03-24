0553 313 94 23

Doğu illeri için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 14.

24 Mart 2019 Pazar 09:19
Doğu illeri için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü; Hakkâri, Muş ve Bitlis çevrelerinde bu akşam saatlerinden itibaren görülecek olan kar yağışının yarın sabah saatlerinden sonra yoğun şekilde olmasını beklediklerini duyurdu.


Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. Genellikle doğu ve güneydoğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Van’da 1, Muş’ta 1, Bitlis’te eksi 1 ve Hakkâri’de 1 derece olarak ölçülmüştür. Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van’da 6, Bitlis ve Hakkâri’de 5, Muş’ta ise 7 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Gece saatlerinden itibaren zirai don riski bulunmaktadır. Çiçeklenme dönemindeki badem, kayısı, erik gibi meyve, sebze ve fide yetiştiricileri ile serada üretim yapan çiftçilerimizin gerekli tedbirleri almaları, yörelerindeki don durumu hakkında daha detaylı bilgi almak için en yakın meteoroloji müdürlüklerine başvurmaları önerilmektedir. Hakkâri, Muş ve Bitlis çevrelerinde bu akşam saatlerinden itibaren görülecek olan kar yağışının yarın sabah saatlerinden sonra yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 09:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terörün kaynağı tahrif edilmiş İncil ve Tevrat
    1. Terörün kaynağı tahrif edilmiş İncil..
    2. Çavuşoğlu: "Biz ’beka’ dediğimizde..
    3. ASEV TSM’den Aliağalılara müzik..
    4. Emekliye bayram ikramiyesi müjdesi!
    5. Aliağa’da TOKİ kayıtları devam ediyor
    6. MÜSİAD’ta Türkiye Siyaseti ve Politik..
    7. İlçenin son hasırcısı yetiştirecek..
    8. Sovyetler’in kayıp denizaltısı bulundu
    9. Kazada hayatını kaybeden askerler,..
    10. Kent görselleri Aliağa’ya renk kattı
    11. PKK operasyonunda 3 tutuklama
    12. Norveç’te sürüklenen gemiden 300 kişi..
    13. Kardiyoloji Uzm. Dr. Öz: “Çarpıntı..
    14. Yasa dışı bahisçilerin 2.1 milyon..
    15. Fıstık çamının geleceğine imza
    16. Yıldırım: "İsmail Erdem Sancaktepe’de..
    17. İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını..
    18. GÜNDEM / GÜNCELLEME
    19. Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya ağır darbe
    20. Dutun kilosu 100 TL, eriğin tanesi 2..
    Maduro'dan kritik hamle! Ülkeyi onlarla koruyacak
    Maduro'dan kritik hamle! Ülkeyi onlarla koruyacak
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak