Doğu illeri için kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, “Hava sıcaklıklarında 2 ila 4 derece artış beklenirken, rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta, zamanla kuvvetli esmesi bekleniliyor. Rüzgarın, bölge genelinde bugün (Cuma) dahil olmak üzere cumartesi ve pazar günleri zaman zaman kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi vb.) karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.