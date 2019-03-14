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Doğu illeri için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 14.

14 Mart 2019 Perşembe 09:37
Doğu illeri için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için kar yağışı uyarısında bulundu.


Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, Hakkari çevrelerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinin karla karışık yağmurlu ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, “Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Van ve Muş’da 2, Bitlis’te 0 ve Hakkâri’de 4 derece olarak ölçülmüştür. Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van’da 7, Hakkâri’de 6, Muş’ta 5 ve Bitlis’te 3 derece olması beklenmektedir. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Hakkari çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve zamanla kar, yüksek kesimlerinde (2000 m ve üzeri) yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Bölge genelinde rüzgarın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 Km/Saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, Muş çevreleri başta olmak üzere Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kar erimeleri ve çığ tehlikesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 09:37
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