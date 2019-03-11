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Doğu illeri için çığ uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için buzlanma ve çığ uyarısında bulundu.

11 Mart 2019 Pazartesi 09:21
Doğu illeri için çığ uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için buzlanma ve çığ uyarısında bulundu.

 

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, “Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Van’da eksi 4, Muş’ta eksi 4, Bitlis’te eksi 6 ve Hakkâri’de ise eksi 5 derece olarak ölçülmüştür. Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van ve Hakkâri’de 8, Muş’ta 7 ve Bitlis’te ise 5 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 09:21
  1. Van
  2. Muş
  3. Bitlis
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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