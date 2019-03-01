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Doğu illeri için çığ uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için buzlanma ve çığ uyarısında bulundu.

01 Mart 2019 Cuma 09:31
Doğu illeri için çığ uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için buzlanma ve çığ uyarısında bulundu.

 

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, “Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Muş’ta eksi 7, Van’da eksi 3, Bitlis’te eksi 11 ve Hakkâri’de eksi 2 derece olarak ölçülmüştür. Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Van’da 2, Hakkâri’de 3, Bitlis’te eksi 2 ve Muş’ta ise eksi 3 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 09:31
  1. Van
  2. Muş
  3. Bitlis
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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