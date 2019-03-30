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Doğu illeri için buzlanma ve çığ uyarısı

Meteoroloji 14.

30 Mart 2019 Cumartesi 10:04
Doğu illeri için buzlanma ve çığ uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için buzlanma ve çığın yanı sıra Hakkari’de kuvvetli yağış ve yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.


Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, “Yağışların Hakkari çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve zaman zaman yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece bir azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgâr genellikle Güneydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Van 2,Muş ve Bitlis 1 ve Hakkâri’ de 0 derece olarak ölçülmüştür. Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van 6, Bitlis 3, Hakkâri 5 ve Muş’da 6 derece olması beklenmektedir. Van Gölünde hava çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer k(10-30 yer yer 40km/sa) kuvvetinde, dalga: 0,25 ila 0,50m, görüş: iyi, yağış anında orta” denildi.



“Çığ ve kuvvetli yağış ve yoğun kar yağışı uyarısı”


Açıklamanın devamında ise, “Eğimi dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Yağışların Hakkari çevrelerinde zaman zaman kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde görüleceğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayıyla birlikte ulaşımda aksamalar ve dik yamaçlarda çığ gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 10:04
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