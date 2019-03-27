0553 313 94 23

Doğu illeri için buzlanma ve çığ uyarısı

Meteoroloji 14.

27 Mart 2019 Çarşamba 09:28
Doğu illeri için buzlanma ve çığ uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için buzlanma ve çığ uyarısında bulundu.


Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle güneydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Van’da 1, Muş’ta 2, Bitlis’te eksi 1 ve Hakkâri’de 0 derece olarak ölçülmüştür. Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van’da 8, Bitlis’te 4, Hakkâri’de 2 ve Muş’ta ise 7 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 09:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    27. Dönem CHP Milletvekili Engin Altay’ın 26 Mart’ta Karadeniz TV’de yayımlanan “Siyaset Gündemi” isimli programda yaptığı “...31 Mart’ta bütün yaşananlar yani siyasi tablo ortada ama bunun üzerine aklıyla alay edildiğini düşünen vatandaşlarımız Erdoğan’d
    1. 27. Dönem CHP Milletvekili Engin..
    2. Sabri Ülker Bilim Ödülü başvuruları..
    3. Merzifon’daki hastaneye taş kırma..
    4. Sürmene’de 1. Pide Festivali coşkulu..
    5. Renault-Nissan-Mitsubishi bulut..
    6. Cedi'den Celtics potasına 15 sayı
    7. Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu: 46..
    8. Türk Telekom’un olağan genel kurulu 2..
    9. Prof.Dr. Ali Erbaş öğrencilere seslendi
    10. PKK'nın tepe kadrosuna ağır darbe
    11. Dr. Aydoğan Arslan gençlerle maç yaptı
    12. "Geleceğin Meslekleri Eğitimi" ATÜ’de..
    13. Girişimcileri bürokrasiye boğmayacağız
    14. MHP'den Mansur Yavaş açıklaması: 3..
    15. Dikbayır: "Seçilecek adayları..
    16. Tahta kaşık ve şişeden kukla yaptılar
    17. Teröristbaşı Cemil Bayık'ın yardımcısı..
    18. Küçük darbukacı babasının yolunda
    19. GÜNCELLEME 2 - Kadıköy'de inşaat..
    20. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    21. Operasyonda Altun ağır yaralandı,..
    22. Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin..
    23. Nüfus Müdürlüklerinde seçim mesaisi
    24. Toprağa gölümü silahlar bulundu
    25. Sektörün payını yüzde 15’e çıkaracak!..
    26. MİT ve TSK ortak operasyonunda PKK..
    27. Akdoğan: “Benzin istasyonlarındaki tüp..
    28. İstanbul Havalimanı'na taşınma..
    29. ASKİ’den Dünya Su Günü etkinliği
    30. PKK terör örgütü propagandası yapan..
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu