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Doğu Gutalıların El Bab’da yapımına başladığı cami için destek çağrısı

Suriye’nin terör örgütünden temizlenen bölgelerde yardım yapmak için bölgeye giden İMKANDER Gaziantep Temsilcisi, Sait Gökdere, İMKANDER Gaziantep Temsilcisi Sait Gökdere Doğu Gutalıların El-Bab’da yapımına başladığı ve ekonomik imkanlar nedeniyle yarım kalan bin kişilik cami inşaatı için destek istedi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 19:20
Doğu Gutalıların El Bab’da yapımına başladığı cami için destek çağrısı

Suriye’nin terör örgütünden temizlenen bölgelerde yardım yapmak için bölgeye giden İMKANDER Gaziantep Temsilcisi, Sait Gökdere, İMKANDER Gaziantep Temsilcisi Sait Gökdere Doğu Gutalıların El-Bab’da yapımına başladığı ve ekonomik imkanlar nedeniyle yarım kalan bin kişilik cami inşaatı için destek istedi.


Suriye’de yaklaşık 3 yıl boyunca rejimin ablukası altında zulüm ve baskı gören ve gerçekleştirilen tahliye operasyonu ile bölgeden çıkarılarak El-bab7a gelen Doğu Gutalılar, bölgede ibadetlerini yapabilecekleri bin kişilik bir caminin inşaatına başladı. Ekonomik sebeplerle caminin yapımı yarım kaldı.


Bölgedeki Suriyelilere yardım götüren İmkander Gaziantep Temsilcisi Sait Gökdere, Doğu Gutalıların yapımına başladığı camide inceleme yaparak, yardım çağrısına bulundu. Tüm Müslüman işadamlarını ve yardım severleri Doğu Gutalıların yaptığı camiye destek verilmesini isteyen Gökdere, "El-Bab’a tahliye edilen Doğu Gutalılar, ibadetlerini yapabilmeleri için yaklaşık bin kişilik bir cami yapıyor. İnşaatına başlanmış ama çok eksikleri var. Biz de dernek olarak gerekliği lojistik desteği veriyoruz. Ama bizden çok yardımseverlerin işadamlarının desteğine ihtiyaçları var. Caminin şuanda hiç bir şeyi yok. Biz de hasırdan ince bezler üzerinde namazımızı kıldık. Tüm Müslümanlara, bu kardeşlerimize destek olmalarını bekliyoruz" dedi.


600 yetim sevindirildi


Ramazan Bayramı öncesinde özellikle Arefe Günü, bölgedeki gezi ve incelemelerini sürdüren Said Gökdere, 600 yetim için hazırlanan bayramlık kıyafet ve gıda paketlerini yetim ve fakir çocuklara teslim etti. Sait Gökdere, Murat Özer ve Ömer Bezirgan isimli yardımsever kişiler tarafından alınan 2 adet devenin kesilerek, etinin fakirlere dağıtıldığını ve dernek vasıtasıyla toplanan yaklaşık 6 bin dolarlık fitre ve zekatın da ihtiyaç sahiplerine teslim edildiğini kaydetti.


Ramazan ayı boyunca her gün 3 bin kişilik sahur ve iftar yemeğinin suriyeli ailelere teslim edildiğini ifade eden Gökdere, "Artık son dönemlerde biz bu Suriyeli kardeşlerimizi, bu Müslümanları unutmaya başladık. Türkiye’deki yaşananlarla buradakileri aynı görmeyelim. Sınır ötesinde bizim uzatacağımız yardım elini bekleyen birileri var. Biz kardeşlerinden başka hiç bir kimseleri, yardım umutları olmayan garip, fakir, mazlum, yetim ve öksüz insanlar var. Böyle mübarek bir günde dönemde paylaşmak güzeldir. Yetimlerle paylaşmak daha güzeldir. Herkesi bu insanlara destek olmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 19:20
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