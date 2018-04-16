Doğu Gutalı Muhacirlere Sadakataşı’ndan gıda yardımı

Son 5 yıldır rejim ablukası altında olan ve binlerce insanın hayatını kaybettiği Doğu Guta'dan yüz binlerce sivil İdlib'e göç etti. Yaşamlarını çadır kentlerde sürdüren Doğu Gutalı muhacirler hijyen malzemeleri ve gıda temini konusunda sıkıntılar yaşıyor.

DOĞU GUTALI MUHACİRLERE GIDA YARDIMI

Sadakataşı Derneği Doğu Gutalı muhacirler için yapmış olduğu yardım çalışmalarının devamında 600 aileye süt, bebek bisküvisi, helva, yaprak sarma, tavuk ve balık konservelerinden oluşan gıda kolisi ve ekmek dağıtımı gerçekleştirdi

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada; "İnsani krizin derinleştiği bölgede, çoğu çocuk ve hasta binlerce sivil tahliye edilmeyi bekliyor. Dernek olarak ‘Doğu Guta 'ya sahip çık' çağrısı ile başlattığımız yardımların ilk etabını sıcak yemek dağıtımı ile gerçekleştirdik. Yardımlarınızın devamında 600 aile için gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdik. Muhacirler için yardım çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Sadakataşı Derneği'nin başlatmış olduğu Doğu Guta yardımları kampanyasına destek olmak için banka hesap numaralarına, www.sadakatasi.org.tr web adresinden ulaşabilir. Ayrıca tüm operatörlerden DOĞU GUTA yazarak 2989'a SMS göndererek 5 TL destekte bulunabilir. Ayrıntılı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı telefon ile dernek yetkililerine ulaşılabilir.