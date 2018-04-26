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Doğu Gutalı doktordan flaş iddia! Kimyasal saldırı yoktu

Suriye’nin başkenti Şam yakınlarındaki Doğu Guta’da görev yapan yoğun bakım uzmanı Halil el-Ceyş, 7 Nisan’da Duma’daki hastaneye başvuranların hiçbirisinde kimyasal saldırı belirtilerinin olmadığını iddia etti.

26 Nisan 2018 Perşembe 22:49
Doğu Gutalı doktordan flaş iddia! Kimyasal saldırı yoktu

Lahey'deki basın toplantısında konuşan Doğu Gutalı doktor Halil el-Ceyş, kimyasal saldırının yapıldığı iddia edilen gün acilde görev yaptığını belirterek, "Boğulma belirtileri olan hastalar gelmeye başladı. Yaklaşık 15 kişiydiler. Duman ve toz soludukları için boğuluyorlardı, başka da hiçbir belirti yoktu. Bu, yakınlardaki binalara bombardıman sonucu meydana geldi" ifadelerini kullandı.

'TEK BİR ÖLÜM BİLE GERÇEKLEŞMEDİ'

Belirtilerin hafif ve orta ağırlıkta olduğunu kaydeden doktor, meslektaşlarının tüm hastalara oksijen maskelerini dağıttığını aktararak, "Ardından Beyaz Miğferliler'in temsilcisi geldi ve kimyasal saldırı olduğunu söyleyerek bağırmaya başladı. Tanımadığımız adamlar gelerek kaos ortamını yaratmaya çalıştı, insanların üzerine su dökmeye başladı. Hastanemizin hiçbir çalışanı buna inanmadı, çünkü kimyasal saldırı belirtilerini görmüyorlardı. Birkaç saat sonra da boğulma belirtileri olan herkes eve gönderildi. Tek bir ölüm bile gerçekleşmedi" dedi.

 

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 22:49
  1. İngiltere
  2. Suriye
  3. Fransa
  4. Lahey

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