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Doğu Gutalı çocuk hafızlar Bab'da mezun oldu

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden temizlenen Bab ilçesinde, Doğu Guta kuşatmasından tahliye edilen çocuklar hafızlık belgelerini aldı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 12:00
Doğu Gutalı çocuk hafızlar Bab'da mezun oldu

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde, Doğu Guta'da hafızlık eğitimini tamamlayan ancak tahliye nedeniyle belge alamayan 8-15 yaşlarındaki 19 çocuğa hafızlık icazeti verildi.

İlçe merkezindeki Usama Bin Ebu Zeyd Camisi'nde düzenlen törene, Bab halkı büyük ilgi gösterdi.

Bab Diyanet İşlerinin yaptığı tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle başladı.

Doğu Guta'daki İlahiyat Enstitüleri Müdürü Ebu Muaffak, yaptığı açıklamada, "Doğu Guta'dan çıkmadan önce orada 35 hafız çocuk hafızlık eğitimini tamamlamıştı. Bunların 19'u bizimle Bab ilçesine göç etmek zorunda kaldı. Onlar için burada büyük bir tören düzenledik." dedi.

SALDIRI ALTINDA HAFIZLIK EĞİTİMİNİ BİTİRDİLER

Ebu Muaffak, hafızlık icazeti alanların çok mutlu olduklarını belirterek, "Bu çocuklar Doğu Guta'da saldırı ve abluka altında Kur'an-ı Kerim hafızlık eğitimlerini bitirdi." şeklinde konuştu.

Başkent Şam'da Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin abluka ve yoğun saldırılarına maruz kalan Doğu Gutalılar, Rusya ile yapılan anlaşma kapsamında bu yılın mart ayında göç etmek zorunda kalmıştı. Doğu Gutalıların bir kısmı İdlib'e, bir kısmı da Fırat Kalkanı bölgesine yerleşmişti.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 12:00
  1. Ebu Muaffak
  2. Bab
  3. Hafızlık eğitimi

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