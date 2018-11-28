Doğu Garajı Nekropol Alanı'nda çalışmalar sürüyor

ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesinin, kent merkezindeki DoğuGarajı Nekropol Alanı Projesinde çalışmalar devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, alanı dış etkenlerdenkoruyacak üst yapıyı taşıyan çelik konstrüksiyonun montajı tamamlandı.



Yürüyüş yolu, yapının alt kısmı için tasarlanan cam yürüyüş yolu ile korkuluk imalatlarına başlandı. Ayrıca yürüyüş yollarının bulunacağı kısımdaki kaldırım düzenlemeleri ile zemindeki tüm duvar imalatları tamamlanarak, sıva ve kaplama işlemine geçildi.

Teşhir, canlandırma ve bilgilendirme unsurlarının yer alacağı nekropol alanı, tamamlanmasının ardından süreli ve yıl boyu devam eden sergilere ev sahipliği yapacak.

- Antalya Nekropolü

Antalya'nın merkez Muratpaşa ilçesi Çaybaşı Mahallesi sınırlarında yer alan ve "Doğu Garajı" olarak anılan bölgede, 2008'de yapılan inşaat çalışması sırasında antik mezarlara rastlanmış, genişletilen kazılarda alanın antik bir nekropol (mezarlık) olduğu anlaşılmıştı.



