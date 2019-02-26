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Doğu Ekspresi yolcularından Turizm Treni’ne tam destek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un müjdesini verdiği “Turizm Treni” projesine Doğu Ekspresi yolcuları da destek verdi.

26 Şubat 2019 Salı 09:48
Doğu Ekspresi yolcularından Turizm Treni’ne tam destek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un müjdesini verdiği “Turizm Treni” projesine Doğu Ekspresi yolcuları da destek verdi.


Son yıllarda özellikle kış aylarında oldukça yoğun ilgi gören Doğu Ekspresi’nin biletleri aylar öncesinden tükeniyor. Türkiye’nin en uzun tren yolculuklarından biri olan ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından işletilen Doğu Ekspresi, Ankara’da başlayıp, Kars’ta sona eriyor. Sosyal medyada da oldukça ilgi gören tren Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki turizmi büyük ölçüde canlandırdı.


Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gelen talepler doğrultusunda Doğu Ekspresine ek olarak bir "Turizm Treni" seferleri düzenleyeceklerini açıkladı. Böylelikle Doğu Ekspresi’nin, amacı dışında çalışmayacağını gezi amaçlı ise Turizm Treni’nin kullanılacağını ifade etti.


Doğu Ekspresi’ne aylarca bekledikten sonra bilet bulabilen vatandaşlar ise haberi mutlulukla karşıladı. Vatandaşlar artık istedikleri tarihe bilet bulabileceklerini, günlerce bilet aramakla uğraşmayacakları için Turizm Treni’nin güzel bir projeye olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 09:48
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