0553 313 94 23

Doğu Ekspresi yolcularına karanfilli, halaylı karşılama

Sivas’ta duraklayan Turistik Doğu Ekspresi treni yolcuları karanfiller ve Sivas halayıyla karşılandı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 19:06
Doğu Ekspresi yolcularına karanfilli, halaylı karşılama

Sivas’ta duraklayan Turistik Doğu Ekspresi treni yolcuları karanfiller ve Sivas halayıyla karşılandı.


Kültür ve Turizm Bakanlığının, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ortak çalışması sonucu hizmete başlayan Turistik Doğu Ekspresi ilk seferinin dönüşünde Sivas’a uğradı. Bostancı Gar’ında trenden inen yolcular servis araçları ile Sivas Tarihi kent meydanına taşındı. Yolcuları burada başta Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediyesi Hilmi Bilgin ve Sivaslılar karanfiller ile karşıladı. Ziyaretçiler için Sivas halayı çekildi. Ziyaretçiler Sivas halayını ilgi ile izledi.


Burada bir konuşma yapan Sivas Valisi Salih Ayhan, “Sivas Selçuklunun kalbidir. Osmanlının vicdanıdır. Cumhuriyetin ise aklıdır. Şehrimiz içerisindeki eserlerle açık hava müzesi gibidir. Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet eserlerini içinde barındırır. Milli Mücadele kararlarının alındığı şehirdir. Bakanlığımızın ülkemizin güzelliklerini gösterme adına başlatmış olduğu bu projeyi çok anlamlı buluyorum. Sadece turistler için değil, milletimizin de sahip olduğumuz bu güzellikleri görmesi açısından çok anlamlıdır” dedi.


Ziyaretçiler Kongre Müzesi ve TARİHİ Kent Meydanında bulunan Selçuklu’dan kalma eserleri gezdi. Ziyaretçiler yaptıkları açıklamada, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Gezinin bitiminde tekrar Doğu Ekspresine binerek Ankara’ya doğru yol aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 19:06
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Malatya’da kaza: 1 yaralı
    1. Malatya’da kaza: 1 yaralı
    2. Tosya D-100 karayolunda trafik..
    3. İzmit Belediyesi’nden 7 bin helva
    4. Jandarma, ’kıyı’ ile arama yaptı
    5. Gebze’de Haziran Meclisi yapıldı
    6. Hollanda'da "Açık Çatı Günleri"..
    7. Vali Günaydın Bayram Öncesi Uygulama..
    8. Kahramanmaraş'ta komşusunun vurduğu..
    9. Doğu Ekspresi yolcularına karanfilli,..
    10. Arazisine su kaçırdığını iddia ettiği..
    11. 2019 Türkiye Tırmanma Şampiyonası
    12. Beşiktaş'tan Medipol Başakşehir'e..
    13. Diagne tepki çekti: Canlı yayında..
    14. Türkiye-Özbekistan maçına doğru
    15. Elbistan Devlet Hastanesi, obezite..
    16. FETÖ'den aranırken yol kontrolünde..
    17. Annesi konuştu: Yanan ambulansta can..
    18. Çanakkale'de yıldırım düşen ormanlık..
    19. Komadaki Suudi Prens'ten 14 yıl sonra..
    20. Komşusunu darbettiği ileri sürülen..
    21. Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 2..
    22. Siirt'te aranan FETÖ/PDY üyesi..
    23. Ranzadan düşerek ölen şahıs..
    24. Suriye'de mayısta 416 sivil öldürüldü
    25. ABD'de Virginia saldırganının kimliği..
    26. Bayram öncesi engellilerin tekerlekli..
    27. Kaş bayrama hazır
    28. Oxford’taki çocuklardan "Gönlümüz Bir..
    29. Kocaeli'de orman yangını
    30. Peçeli kuyumcu soyguncuları..
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti