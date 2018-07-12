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Doğu Ekspresi treni sürüye daldı, 20 büyükbaş hayvan telef oldu!

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Doğu Ekspresi treninin çarptığı 20büyükbaş hayvan telef oldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 15:54
Doğu Ekspresi treni sürüye daldı, 20 büyükbaş hayvan telef oldu!

Kars-Ankara seferini yapan Doğu Ekspresi, Sarıkamış ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Aşıt Tüneli içerisine giren 20 büyükbaş hayvana çarptı.

Telef olan büyükbaş hayvanları olay yerine gelen TCDD ekipleri tünelden çıkardı.

Tünel içerisinde temizleme çalışması yapılırken, jandarma ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hayvan sahibi Mücahit Reçber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanların tren yoluna yakın merada otladığını belirterek, "Hayvanlar aşırı sıcaktan dolayı serinlemek için tünele doğru kaçmışlar. Hayvanların başında olan kardeşimiz kontrol edemeyince tünel içerisine yaklaşık 50 metre girmişler." dedi.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 15:54
  1. Kars
  2. Ankara
  3. Doğu Ekspresi
  4. tren kazası

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