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Doğu Ekspresi kalkış saatleri | Doğu Ekspresi saatleri TCDD 2019

Başkent Ankara'dan Kars'a tren yolu ile seyahat etmek isteyen macera ve gezi tutkunları Doğu Ekspresini araştırıyor. İşte Doğu Ekspresi kalkış saatleri...

13 Ocak 2019 Pazar 18:18
Doğu Ekspresi kalkış saatleri | Doğu Ekspresi saatleri TCDD 2019

Başkent Ankara'dan Kars'a tren yolu ile seyahat etmek isteyen macera ve gezi tutkunları Doğu Ekspresini araştırıyor. İşte Doğu Ekspresi kalkış saatleri...

Doğu Ekspresi kalkış saatleri

Trenin kalkış saati Ankara için 18.00Kars için 08.00. Haftanın her günü iki yön için de sefer var. Ankara kalkışlı tren Kars’a 18.30’da, Kars kalkışlı tren Ankara’ya 08.26’da varıyor.

Yukarıda bahsettiğim, Ankara-Irmak değişikliği tren saatlerini etkilemiyor. Ankara Irmak otobüsleri 18.00’da Ankara Gar’dan kalkıyor ve 19.20’de Irmak’ta oluyor. En az yarım saat önce garda olmanız da fayda var. Aynı şekilde 08.00 çıkışlı Kars treni de 07.26’da Irmak’ta oluyor. Otobüsle 08.26’da Ankara Gar’a varıyorsunuz.

Ankara Kars yönünde ilk büyük şehir durağı olan Kayseri’ye 00.48 civarında varılıyor. Sabaha karşı 04.19’da Sivas’a varmış oluyorsunuz. Tren 10.32’de Erzincan, 14.32’de ise Erzurum’da oluyor.

Kars Ankara yönü ise 12.10 Erzurum, 16.06 Erzincan, 22.18 Sivas, 01.48 Kayseri olarak ilerliyor.

TCDD sitesinde trenin rotası için belirtilen saatler bunlar olsa da yolculuk genelde daha uzun sürüyor. Örneğin, biz Kars’a vardığımızda saat 21.30 civarıydı. Duyduğuma göre neredeyse her seferde rötar oluyor. Bu nedenle trenden inip uçak, otobüs vs. ile yolunuza devam edecekseniz gecikme ihtimalini göz önüne almanızda fayda var.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 18:18
  1. Sivas
  2. Kayseri
  3. Erzurum
  4. Erzincan
  5. Doğu Ekspresi
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