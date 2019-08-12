0553 313 94 23

Doğu Ekspresi, Balkanlar ve Çin'den gelecek turistleri taşıyacak

Yabancı turistlerin Türkiye'nin doğusundan batısına tüm güzelliklerini keşfetmeleri amacıyla Turistik Doğu Ekspresi'nden yararlanılması öngörülüyor - Türk Hava Yolları, TCDD Taşımacılık ve Raytur arasındaki görüşmelerin ardından sonbaharda başlatılması düşünülen turlara Balkanlar ve Çin'den gelecek 50 bini aşkın turistin katılımı bekleniyor

12 Ağustos 2019 Pazartesi 11:02
Doğu Ekspresi, Balkanlar ve Çin'den gelecek turistleri taşıyacak

ANKARA (AA) - EDA ÖZDENER - Ankara-Kars arasında hizmet veren turistik Doğu Ekspresi ile Balkanlar ve Çin'den gelecek 50 bini aşkın turistin taşınması öngörülüyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yabancı turistlerin doğudan batıya Türkiye'nin güzelliklerini keşfetmelerinin Doğu Ekspresi ile sağlanması için Türk Hava Yolları (THY), Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık ve Raytur arasında görüşmeler sürdürülüyor.

Mayıs sonunda seferlerine başlayan turistik tren, Ankara-Kars güzergahı boyunca Sivas, Divriği, İliç, Erzincan ve Erzurum'da durarak yolcularına tarihi ve turistik yerleri gezme imkanı sunuyor.

THY'nin Çin ve Balkan ülkelerinden getireceği turistler bu ekspresle hem Türkiye'nin doğusunu gezecek hem de yüksek hızlı tren (YHT) aktarmasıyla Konya ve Eskişehir'i görebilecek. Tur kapsamında Ankara, İstanbul ve Kapadokya da yer alacak.

Çinlilere yönelik tur, turistlerin THY'ye ait uçaklarla Kars'a getirilmesiyle başlayacak. Buradan turistik Doğu Ekspresi'ne binecek yolcular, güzergahtaki tarihi ve turistik mekanları ziyaret edip doğa sporları yapabilecek.

Turistler için Ankara'dan YHT ile günübirlik Konya ve Eskişehir gezileri yapılması da öngörülüyor.

Tur kafilesinin YHT ile gideceği bir başka nokta olan İstanbul'daki gezilerinin ardından THY uçakları ile yeniden Çin'e ulaştırılmaları planlanıyor.

Balkan ülkelerinden THY ile İstanbul'a gelecek turistler ise önce Kapadokya'yı gezecek. Doğu Ekspresi'ne Kayseri'den binecek turistler, Sivas, Divriği, Erzurum ve Erzincan'ı gezdikten sonra Kars'a ulaşacak. Turistler buradan THY'ye ait uçaklarla ülkelerine dönecek.

Sonbaharda başlaması öngörülen tur kapsamında Balkanlardan ve Çin'den gelecek 50 bini aşkın turistin Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 11:02
  1. Balkanlar
  2. Çin
  3. Raytur
  4. Turistik Doğu Ekspresi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mersin plajları engel tanımıyor
    1. Mersin plajları engel tanımıyor
    2. BMW’den gurbetçilere yüzde 15 servis..
    3. Eskişehir’de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1..
    4. Asker kıyafetli Hakkarili çocuklar..
    5. Araç kiralamada bayram havası
    6. Kurbanlıkları satanlar bayram yapıyor..
    7. Tanzanya'da bayram namazı
    8. CHP'ye bayram ziyaretleri
    9. Bakan Akar'dan "Güvenli Bölge"..
    10. 10 yaşındaki çocuk hamamda boğuluyordu
    11. İyi Parti'den MHP'ye dönüşler arttı!
    12. Kanarya Adaları'nda orman yangını
    13. Çıtır çıtır susamlı çubuk kraker tarifi
    14. İstanbul Havalimanı'nda sefer yoğunluğu!
    15. Bakan Akar, 12’nci Hava Ulaştırma..
    16. Sualtı Atık Sergisi ve Eğitim..
    17. "Önümüzdeki birkaç yıl Türkiye-Ukrayna..
    18. Türkiye Diyanet Vakfından..
    19. TTSO Yönetim Kurulu Başkanı M.Suat..
    20. Vali Kaymak: “Bizler size hizmet etmek..
    Türkiye'den operasyon açıklaması: Ya ABD ile ya da...
    Türkiye'den operasyon açıklaması: Ya ABD ile ya da...
    Bakan Kurum bayram kahvaltısını askerlerle yaptı
    Bakan Kurum bayram kahvaltısını askerlerle yaptı
    RTÜK'ün denetim kararı sonrası anket yapıldı: Katılımcıların yüzde 78'i Netflix'ten ayrılacak
    RTÜK'ün denetim kararı sonrası anket yapıldı: Katılımcıların yüzde 78'i Netflix'ten ayrılacak
    Fatih Terim Galatasaray'dan sonraki takımını açıkladı
    Fatih Terim Galatasaray'dan sonraki takımını açıkladı
    Çekirdeğin faydası olur mu demeyin!
    Çekirdeğin faydası olur mu demeyin!

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Hürriyet muhabirleri kıskançlıklarından kafayı yaktı! Kıyas yaparken rezil oldular
    Hürriyet muhabirleri kıskançlıklarından kafayı yaktı! Kıyas yaparken rezil oldular
    Ziraat Katılım aktiflerini artırdı
    Ziraat Katılım aktiflerini artırdı